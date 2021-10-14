Альберс: в «Ред Булл» не уважают пилотов. Они обманули Гасли, выгнали Квята после подиума

Бывший гонщик Формулы-1 Крис Альберс поделился мнением о пилоте «Альфа Таури» Пьере Гасли, а также вспомнил Даниила Квята, которого убрали из «Ред Булл» в 2016 году.



«Гасли? Проблемы подобных гонщиков в том, что контракт с «Ред Булл» держит тебя мёртвой хваткой. Единственный, у кого нет такого соглашения – Макс Ферстаппен, а у остальных серьёзные проблемы. Ты не можешь просто уйти – тебе нужно согласие дяди Хельмута Марко. Если посмотреть на выступления Гасли, а также на жизнь вне Формулы-1, можно увидеть его разочарование. Пьер чувствует, что в «Ред Булл» его нагло обманули.



Квят? В «Ред Булл» просто не уважают пилотов. Человек был на подиуме, а его выгнали после следующей гонки. В этом нет смысла. Однако они делают выводы: перестали давить на Албона и Переса. Тем не менее это всё равно австрийский стиль доктора Марко. Могу сказать только одно – с Ферстаппеном они так не поступят», — цитирует Альберса De Telegraaf.