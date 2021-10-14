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Пилоты Формулы-1 одобрили новые гоночные перчатки, созданные после аварии Грожана

Пилоты Формулы-1 одобрили новые гоночные перчатки, созданные после аварии Грожана
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о прошедшем тесте новых гоночных перчаток для пилотов. Работу над новыми перчатками начали после знаменитой аварии Ромена Грожана, у которого сильно обгорели руки. Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниэль Риккардо и Джордж Расселл тестировали новинку на Гран-при Турции.

«После аварии с Грожаном мы сразу начали работу над повышением безопасности. Мы с производителями экипировки быстро выделили ту область, в которой можно что-то улучшить.

Первые отзывы от пилотов оказались положительными. Есть несколько деталей, которые можно подправить, но нет никаких критических замечаний. Мы благодарны пилотам и командам, которые согласились поучаствовать в тестах. Преимущество новых перчаток выглядит достаточно небольшим перед предыдущей моделью, но бывают случаи, когда даже тысячные секунды имеют значение», — цитирует Маси RaceFans.

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