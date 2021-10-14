«Сайнс просто уезжал от меня». Риккардо — о проблемах с темпом на Гран-при Турции

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мнением о своём противостоянии с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом на Гран-при Турции. Риккардо подчеркнул, что его болид серьёзно уступал в скорости. Сайнс закончил гонку на восьмой строчке, Риккардо стал 13-м.



«На первом круге мы шли вплотную, менялись местами. Но потом он начал просто уезжать от меня, у него была отличная скорость и сцепление с трассой. При этом он отлично управлял болидом, я этого не оспариваю, но он чувствовал себя уверенно благодаря темпу. Карлос ехал намного быстрее меня.



У моих передних шин были проблемы со сцеплением. После пит-стопа ситуация немного улучшилась, но потом мой темп снова просел — теперь сцепления не хватало задним шинам. Последние десять кругов были очень сложными», — цитирует Риккардо RaceFans.