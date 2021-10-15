Коронель: Ферстаппен чувствует запах чемпионства
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Голландский гонщик и эксперт Том Коронель высказался о соотечественнике, голландском пилоте команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Мне кажется, что у «Мерседеса» более быстрая машина, поэтому всё дело в Максе. Достаточно посмотреть на ситуацию с Серхио Пересом, который всё ещё не достигает цели.
Сейчас Макс чувствует запах чемпионства. Легко заметить, что он сохраняет спокойствие, действует умно, качественно пилотирует. Он готов, надо лишь продолжать работать», — приводит слова Коронеля Formula1News.co.uk.
Макс Ферстаппен является лидером общего зачёта пилотов Формулы-1. На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).
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