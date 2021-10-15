В «Мерседесе» не исключили, что на авто Льюиса Хэмилтона сменят ещё один мотор

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что на болиде пилота команды Льюиса Хэмилтона в очередной раз потребуется сменить мотор. Ранее, перед гонкой Гран-при Турции Хэмилтону поменяли двигатель внутреннего сгорания, из-за чего он стартовал с 11-го места.



«До конца сезона это может случиться. Может настать такой момент, когда мы скажем, что стоит взять новый, потому что тот, что есть, создаёт определённые риски. Над этим моментом ещё нужно будет поработать», — приводит слова Вольфа Sky Sports.



Ранее Вольф высоко оценил выступление гонщика своей команды Валттери Боттаса. на Гран-при Турции, который финн выиграл. За гонку Тото поставил ему 10 баллов из 10.