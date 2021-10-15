Оскар Пиастри оценил свои шансы попасть в Формулу-1 в следующем году

Лидер Формулы-2 и участник молодёжной программы «Альпин» Оскар Пиастри поделился мнением о шансах получить место в Формуле-1 в следующем году.

«Мои шансы попасть в Формулу-1 в следующем году крайне низки, думаю, их практически нет. Знаю, хорошие перспективы на переход в «Альфа Ромео» есть у Гуаньюя Чжоу. Кроме того, Антонио Джовинацци вовсе не стремится уходить оттуда. Вообще, я не думаю, что смогу занять это место. Признаюсь, был бы очень удивлён, если в следующем году там окажусь именно я.

Мне кажется, что наиболее реалистичная цель и задача для меня — стать резервным пилотом «Альпин» на следующий год. Я всё ещё очень тесно связан с этой командой и очень благодарен за её поддержку. Поэтому я полагаю, что наиболее логичным шагом будет попытаться стать резервным гонщиком на следующий год. А затем можно будет посмотреть, что за программа будет в итоге разработана. Надеюсь, она включит некоторые тесты и сессии в пятничных тренировках. А уже потом можно будет постараться занять место в Формуле-1 на следующий год, то есть 2023-й. Я не хотел бы брать год отпуска, но лучше уж взять один, чем два», — сказал Пиастри в интервью на канале JAM Sports Management в YouTube.