Перес: у Ферстаппена нет слабых мест

Пилот австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от выступлений с напарником Максом Ферстаппеном.

«Признаюсь, быть напарником Макса непросто, потому что он словно сливается с болидом. Он действительно выступает на очень высоком уровне.



В нашем распоряжении есть уникальное авто, которое отличается от тех, к которым я привык. Но Макс наглядно показывает, что наш болид если не лучший в Формуле-1, то один из лучших.



Макс допустил наименьшее количество ошибок из всех. Сезон ещё далеко не окончен, но сейчас я приятно удивлён отсутствием у него каких-либо оплошностей. Есть ли у него слабые места? Дайте-ка подумать. Мне кажется, что их просто нет. По крайней мере, очевидных», — приводит слова Переса RaceFans.