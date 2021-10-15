Трассу Гран-при Катара адаптировали под Формулу-1

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, что на трассе «Лосаил», где пройдёт Гран-при Катара Формулы-1, произошли (и до сих пор проходят) значительные изменения. Этап в Дохе состоится 19-21 ноября.
«Работы почти завершены. До Остина я отправлюсь туда ещё раз, чтобы всё посмотреть, но в целом почти всё окончено. Было установлено несколько двойных бордюров. Должны быть установлены дополнительные поребрики, так как это мотоциклетная трасса, и нам нужно, чтобы болиды не срезали повороты. Кроме того, весь периметр оснащён защитными барьерами Tecpro. Но въезд на пит-лейн, вероятно, стал самым большим изменением, которое случилось на этой трассе.
Это первая трасса Формулы-1, которая преимущественно использовалась для гонок на мотоциклах, поэтому ФИА тщательно инспектировала её, чтобы убедиться, что она безопасна для «Королевских гонок».
Речь идёт о попытках адаптировать трассу за относительно короткий период, что необходимо учитывать. А вообще мне кажется, что теперь она стало полностью соответствовать всем требованиям», — приводит слова Маси Racingnews365.
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