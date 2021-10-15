Вильнёв: Хэмилтон платит слишком малую цену за свои ошибки в этом сезоне

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал борьбу за чемпионство Формулы-1 между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.
«Очки не отражают реальное положение в чемпионате. Хэмилтон допустил много ошибок, но по сравнению с Ферстаппеном заплатил за это очень маленькую цену.
Достаточно лишь вспомнить аварии Макса в Венгрии и Великобритании. После них для «Мерседеса» гонки стали легчайшими.
На других трассах у «Мерседеса» был более низкий темп или же они допускали ошибки, как, например, в Турции. Тем не менее они по-прежнему близки в турнирной таблице, поэтому очень сложно сказать, кто выиграет чемпионат.
Пока что «Ред Булл» и Макс Ферстаппен были практически идеальными, в то время как у «Мерседеса» и Хэмилтона можно было заметить некоторую усталость. Раньше «Мерседесу» не нужен был какой-то импульс — они побеждали и без него. Так было у Михаэля Шумахера в «Феррари». Все говорили, что они гении и даже когда они допускали тактические ошибки, были настолько сильны, что в конце концов всё равно выиграли.
В случае с «Мерседесом» единство гонщиков и команды уже не кажется таким идеальным, как было ранее. Но и списывать со счетов их тоже нельзя. Взять хотя бы Гран-при Турции, который показал, что на прямых за ними по-прежнему не угнаться», — цитирует Вильнёва La Gazzetta dello Sport.
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