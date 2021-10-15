Россия впервые примет Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту. В 2022 году FIA IDC пройдёт на «Сочи Автодроме», сообщает пресс-служба Кубка. Соревнование состоится с 9 по 12 июня.



В 2021 году Интерконтинентальный кубок впервые прошёл в рамках рассчитанного до 2023 года включительно контракта с ООО «Русская Дрифт Серия». Кубок провели в Латвии на легендарном автодроме «Бикерниеки».



«Наша цель в следующем сезоне FIA IDC — проведение полноценного события мирового уровня с сильнейшим составом участников. Мы очень рады, что следующий Кубок FIA IDC состоится в России, на «домашней» для РДС трассе. «Сочи Автодром» располагает прекрасной современной инфраструктурой для международных событий и логистически удобен для участников и зрителей. Скоростная и технически сложная для дрифта конфигурация гарантирует накал борьбы и зрелищность события», — прокомментировал руководитель российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский.