В Формуле-Е сезона-2022 кардинально изменится формат квалификации

Всемирный совет по автоспорту утвердил изменения правил квалификации в Формуле Е, начиная со следующего сезона. Как сообщает пресс-служба ФИА, были утверждены практически все изменения, которые ранее предложила организация.



Исходя из прежнего формата квалификации, гонщики делились на четыре группы в соответствии с позициями в личном зачёте чемпионата. Шестеро гонщиков, показавших лучшие результаты, продолжали борьбу в финальной сессии, которая называлась Суперпоул.



В новом формате гонщики будут разделены на две группы — в каждой по 11 машин. Участникам каждой группы даётся 10 минут на то, чтобы проехать быстрые круги, после чего в следующую сессию выйдут по четыре гонщика, показавших лучшие результаты. Восемь оставшихся пилотов продолжат борьбу в формате дуэлей. Начиная с четвертьфинала они будут разбиваться на пары и по очереди выходить на трассу. Лучшие четверо выйдут в полуфинал, а затем в финале сражение за поул поведут двое самых быстрых.



Впервые новый формат квалификации будет испробован 28 января на этапе в Саудовской Аравии, с которого начнётся восьмой сезон Формулы Е.