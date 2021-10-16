Себастьян Феттель объяснил, чем Формуле-1 может грозить расширение календаря

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, чем Формуле-1 может грозить расширение календаря чемпионата. Следующий год будет включать в себя рекордные 23 этапа. По словам Феттеля, «Королевские гонки» в таком случае могут утратить свою идентичность.
«Конечно, это лишь моё мнение и оно ничего не стоит, но я думаю, что у нас не должно быть так много гонок. И на то есть целый ряд причин. Во-первых, их просто слишком много, чтобы болельщики могли их посмотреть. Нет ничего особенного в соревнованиях, когда количество гонок так велико.
Во-вторых, я сочувствую персоналу. Мы, пилоты, находимся в гораздо более комфортных условиях: мы можем приехать на трассу в среду вечером и уехать в воскресенье после гонки.
Но у команды и так много стресса. Они прибывают в понедельник или субботу за неделю до гонки. Затем строят гараж, готовят болиды и работают всю неделю. У них просто нет времени для себя. А я думаю, что мы живём в то время, когда многие всё больше и больше осознают, что у них тоже есть своя жизнь, и эта жизнь не должна принадлежать работодателю», — приводит слова Феттеля Autosport.
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