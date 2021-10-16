Норрис выступил в роли шофёра и отвёз на спорткаре британского школьника в школу

Британский пилот «Макларен» Ландо Норрис принял участие в съёмках рекламного ролика Hilton, в котором он выступил в роли обычного шофёра и отвёз на шикарном спорткаре одного из английских школьников в школу. Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Hilton Honors.
«Обычно я езжу на учёбу на школьном автобусе», — скромно сказал парень.
Видео доступно на официальном YouTube-канале Hilton Honors.
По пути в школу Норрис рассказал школьнику о начале своей гоночной карьеры. Также они обсудили соперничество в чемпионате Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.
В личном зачёте текущего сезона Формулы-1 Норрис располагается на четвёртой строчке. Набрав в 16 гонках 145 очков, он более чем на 115 очков отстаёт от лидирующего Ферстаппена. От места в топ-3 Ландо отделяет 32 очка.
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