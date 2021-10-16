Главный гоночный инженер «Мерседеса»: мы не лишаем Боттаса информации из-за его ухода

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин не считает нужным ограничивать Валттери Боттаса в командной информации в связи с его скорым уходом.
«Для нас важна как победа в общем зачёте, так и в Кубке конструкторов, поэтому Валттери должен сыграть ключевую роль в завоевании обеих титулов.
Он знает, как работает команда, понимает наш инженерный подход. Нет смысла лишать его какой бы то ни было информации», — цитирует Шовлина GrandPX.news.
Напомним, по завершении текущего сезона Боттас покинет «Мерседес». Валттери перейдёт в «Альфа Ромео» — с итальянским гоночным коллективом он подписал многолетний контракт. На место Боттаса придёт британец Джордж Расселл.
Ранее сам Боттас заявил об отсутствии изменений в команде после подписания им контракта с «Альфа Ромео».
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