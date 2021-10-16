Нёвиль закрепил лидерство на Ралли Испании, Грязин ворвался в топ-10 общего зачёта

Гонщик «Хёндэ» Тьерри Нёвиль продолжает удерживать лидерство в протоколе Ралли Испании WRC после завершения второго соревновательного дня. Нёвиль нарастил своё преимущество над пилотом «Тойоты» Эльфином Эвансом до 16,4 секунды.
Не обошлось во второй соревновательный день без аварий — главным неудачником субботы стал француз Адриен Фурмо, который из-за разворота и последовавшего за ним заменой колеса потерял семь минут и опустился в общем зачёте с шестой позиции на 20-ю.
Россиянин Николай Грязин из Movisport после второго соревновательного дня сумел подняться с 12-й на 10-ю строчку общего зачёта.
WRC. Ралли Испании. Положение после 13 СУ
1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:03.45,7
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +16,4
3. Себастьен Ожье ( Toyota GAZOO Racing WRC) +38,7
4. Дани Сордо ( Hyundai Shell Mobis WRT) +39,9
5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.12,3
6. Гас Гринсмит(M-Sport Ford WRT) +3.45,2
7. Оливер Сольберг ( Hyundai 2C Competition) +3.45,9
8. Ян Соланс (Jan Solans) +3.53,8
9. Эрик Камилли ( Sports & You) +7.62,8
10. Николай Грязин (Movisport) +8.02,5.
- 16 октября 2021
-
20:15
-
19:27
-
17:49
-
16:10
-
14:52
-
14:16
-
13:00
-
12:02
-
10:35
-
09:44
- 15 октября 2021
-
23:19
-
21:26
-
20:40
-
19:31
-
19:17
-
19:15
-
18:46
-
16:46
-
15:07
-
14:37
-
14:22
-
13:31
-
12:23
-
11:14
-
10:23
-
00:54
- 14 октября 2021
-
22:50
-
21:22
-
20:27
-
19:27
-
18:18
-
17:22
-
16:16
-
14:37
-
13:52