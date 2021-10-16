Нёвиль закрепил лидерство на Ралли Испании, Грязин ворвался в топ-10 общего зачёта

Гонщик «Хёндэ» Тьерри Нёвиль продолжает удерживать лидерство в протоколе Ралли Испании WRC после завершения второго соревновательного дня. Нёвиль нарастил своё преимущество над пилотом «Тойоты» Эльфином Эвансом до 16,4 секунды.



Не обошлось во второй соревновательный день без аварий — главным неудачником субботы стал француз Адриен Фурмо, который из-за разворота и последовавшего за ним заменой колеса потерял семь минут и опустился в общем зачёте с шестой позиции на 20-ю.



Россиянин Николай Грязин из Movisport после второго соревновательного дня сумел подняться с 12-й на 10-ю строчку общего зачёта.

WRC. Ралли Испании. Положение после 13 СУ



1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:03.45,7

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +16,4

3. Себастьен Ожье ( Toyota GAZOO Racing WRC) +38,7

4. Дани Сордо ( Hyundai Shell Mobis WRT) +39,9

5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.12,3

6. Гас Гринсмит(M-Sport Ford WRT) +3.45,2

7. Оливер Сольберг ( Hyundai 2C Competition) +3.45,9

8. Ян Соланс (Jan Solans) +3.53,8

9. Эрик Камилли ( Sports & You) +7.62,8

10. Николай Грязин (Movisport) +8.02,5.