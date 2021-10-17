Хорнер: PR-машины сделали большую историю из аварии в Монце, но это был гоночный инцидент

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил аварию Макса Ферстаппена в Великобритании и подобный инцидент, но уже с участием пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в Италии.
«Считаю, что ситуации сильно различаются друг от друга. В Сильверстоуне Макс ударился о стену, имея перегрузку в 51G на скорости 260 км/час. Его выбили из трассы и он попал в больницу.
Что касается истории в Монце, то там всё было по-другому. Макс чувствовал, что Льюис пытается включить задний ход, мотор работал. Ферстаппен понимал, что с Льюисом всё в полном порядке — к нему даже не подъехала скорая помощь. Вы же понимаете, что ситуации совсем разные?
И конечно же, PR-машины сделали из этого большую историю, создали шумиху. Тем не менее, в Монце имел место обыкновенный гоночный инцидент», — цитирует Хорнера RacingNews365.
- 17 октября 2021
-
00:59
-
00:57
- 16 октября 2021
-
23:13
-
21:38
-
20:15
-
19:27
-
17:49
-
16:10
-
14:52
-
14:16
-
13:00
-
12:02
-
10:35
-
09:44
- 15 октября 2021
-
23:19
-
21:26
-
20:40
-
19:31
-
19:17
-
19:15
-
18:46
-
16:46
-
15:07
-
14:37
-
14:22
-
13:31
-
12:23
-
11:14
-
10:23
-
00:54
- 14 октября 2021
-
22:50
-
21:22
-
20:27
-
19:27
-
18:18