Хорнер: PR-машины сделали большую историю из аварии в Монце, но это был гоночный инцидент

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил аварию Макса Ферстаппена в Великобритании и подобный инцидент, но уже с участием пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в Италии.



«Считаю, что ситуации сильно различаются друг от друга. В Сильверстоуне Макс ударился о стену, имея перегрузку в 51G на скорости 260 км/час. Его выбили из трассы и он попал в больницу.



Что касается истории в Монце, то там всё было по-другому. Макс чувствовал, что Льюис пытается включить задний ход, мотор работал. Ферстаппен понимал, что с Льюисом всё в полном порядке — к нему даже не подъехала скорая помощь. Вы же понимаете, что ситуации совсем разные?



И конечно же, PR-машины сделали из этого большую историю, создали шумиху. Тем не менее, в Монце имел место обыкновенный гоночный инцидент», — цитирует Хорнера RacingNews365.

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