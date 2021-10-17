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За команду де Роя выступит чемпион «Дакара» 2007 года Ханс Стейси

За команду де Роя выступит чемпион «Дакара» 2007 года Ханс Стейси
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Голландская команда Team de Rooy объявила, что в её составе в ралли «Дакар» —2022 выступит чемпион «Дакара» 2007 года Ханс Стейси. Соответствующее заявление было сделано на официальной странице голландской команды в «Фейсбуке».

Сообщается, что команда де Роя примет участие в ралли «Дакар» 2022 с четырьмя новыми грузовиками и полностью голландским составом, разделённым на два гоночных коллектива. Команда Petronas De Rooy Iveco будет состоять из Януса ван Кастерен-младшего, Ханса Стейси и Митчела ван ден Бринка. Команду Mammoet Team De Rooy Iveco представит Мартин ван ден Бринк. Его помощниками станут штурман Питер Виллемсен и механик Бернар дер Киндерен.

Ранее руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, как гоночный коллектив проводил доводку своего нового грузовика с кабиной от семейства К5.

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