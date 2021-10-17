Глава DTM жёско высказался о громком скандале в финале сезона

Бывший пилот Формулы-1 и глава DTM Герхард Бергер выступил с комментарием после инцидента, который случился в финальной гонке сезона DTM на трассе «Норисринг». Пилот «Ауди» Кельвин ван дер Линде столкнулся с резервным гонщиком «Ред Булл» Лиамом Лоусоном. Из-за этого Лоусон потерял шансы на победу в чемпионате.

«Действия Ван дер Линде нанесли ущерб имиджу DTM. Его поведение в первом повороте было неприемлемым — ни со спортивной точки зрения, ни с точки зрения безопасности. Мне очень жаль всех, кто трудился над тем, чтобы сделать DTM более привлекательным. Многое было сделано для того, чтобы чемпионат олицетворял жёсткие, но честные гонки, в которых побеждают лучшие. К сожалению, нам не удалось добиться этого в финале», — приводит слова Бергера Sport Bild.