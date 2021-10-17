Руководитель «Ред Булл» рассказал о ходе строительства завода по производству двигателей

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о ходе строительства завода по производству двигателей. Изготовление моторов перейдёт к австрийской команде после объявления об уходе «Хонды» из Формулы-1. «Ред Булл» станет второй командой после «Феррари», которая будет выпускать автомобили и силовые установки в одном месте. Производство перенесут из Японии в Великобританию.



«Идёт 25-я неделя, строительство должно быть окончено к апрелю следующего года. Невероятно, как быстро всё меняется. В октябре уже завезли испытательные стенды, а сейчас мы активно набираем персонал.



Конечно, будет непросто. На мой взгляд тут нужен тот же подход, что и при производстве шасси: в первую очередь нужно набрать команду правильных людей и сделать всё с той же тщательностью и философией.

Мы уже доказали, что можем делать первоклассные болиды. Да, многие уже задавались вопросом, как же производитель энергетических напитков может делать моторы? Так вот мы можем. Время покажет», — приводит слова Хорнера Racingnews365 со ссылкой на Channel 4.