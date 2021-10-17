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Хэмилтон: на месте Ферстаппена я бы проверил, кому приземлился на голову

Хэмилтон: на месте Ферстаппена я бы проверил, кому приземлился на голову
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил об аварии, в которую он попал в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Тогда он столкнулся с голландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Стюарды признали голландца виновным, из-за чего он потерял три позиции на стартовой решётке Гран-при России. По словам Хэмилтону, он и не ожидал, что Ферстаппен подойдёт к нему, чтобы узнать о самочувствии.

Фото можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».

«Никакого особого отношения к этой аварии у меня нет. Да, конечно, я не мог не ощущать её физические последствия. Его болид оказался над моей головой, я просто не мог вернуться в гонку. Но я и не ожидал, что он узнает о моём самочувствии. А вот я на его месте наверняка проверил бы, кому я приземлился на голову. Но я же старше. Всегда стараюсь проявлять к нему уважение. Но я тоже боец», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1 со ссылкой на Channel 4.

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