«Психологические игры». Капито — о подозрении «Ред Булл» относительно скорости «Мерседеса»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о недавних подозрениях «Ред Булл» относительно скорости «Мерседеса». В австрийском гоночном коллективе предположили, что их главный соперник мог получить преимущество благодаря модернизированному двигателю. В «Уильямсе»также используют двигатели «Мерседеса», о чём и упомянул Капито.



«Согласно регламенту, «Мерседес» должен поставлять всем клиентам одинаковые двигатели. Так вот мы очень довольны их моторами, в этом нет никаких сомнений. Это очень хорошая силовая установка, если не лучшая в Формуле 1. И мы не прибавили в скорости, определённо, не из-за мотора. Нам просто нужно больше времени уделять машине.



Могут ли это быть обычные психологические игры? Вполне возможно. В любом случае мне кажется, что фанаты счастливы, что имеют возможность быть свидетелями такой напряжённой борьбы», — приводит слова Капито RTL.de.

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