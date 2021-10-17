«Психологические игры». Капито — о подозрении «Ред Булл» относительно скорости «Мерседеса»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о недавних подозрениях «Ред Булл» относительно скорости «Мерседеса». В австрийском гоночном коллективе предположили, что их главный соперник мог получить преимущество благодаря модернизированному двигателю. В «Уильямсе»также используют двигатели «Мерседеса», о чём и упомянул Капито.
«Согласно регламенту, «Мерседес» должен поставлять всем клиентам одинаковые двигатели. Так вот мы очень довольны их моторами, в этом нет никаких сомнений. Это очень хорошая силовая установка, если не лучшая в Формуле 1. И мы не прибавили в скорости, определённо, не из-за мотора. Нам просто нужно больше времени уделять машине.
Могут ли это быть обычные психологические игры? Вполне возможно. В любом случае мне кажется, что фанаты счастливы, что имеют возможность быть свидетелями такой напряжённой борьбы», — приводит слова Капито RTL.de.
- 17 октября 2021
-
16:47
-
15:21
-
14:32
-
13:37
-
13:01
-
11:50
-
10:11
-
00:59
-
00:57
- 16 октября 2021
-
23:13
-
21:38
-
20:15
-
19:27
-
17:49
-
16:10
-
14:52
-
14:16
-
13:00
-
12:02
-
10:35
-
09:44
- 15 октября 2021
-
23:19
-
21:26
-
20:40
-
19:31
-
19:17
-
19:15
-
18:46
-
16:46
-
15:07
-
14:37
-
14:22
-
13:31
-
12:23
-
11:14