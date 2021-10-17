Представитель «Мерседеса» опроверг слухи о прекращении сотрудничества с «Петронасом»

Команда Формулы-1 «Мерседес» продолжит сотрудничество с известной малайзийской нефтегазовой компанией «Петронас». Ранее появилась информация, что «серебряные стрелы» в конце сезона расторгнут контракт с «Петронас» который сейчас является их титульным спонсором, и начнут работать с саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco.



«В прошлом году мы продлили наше партнёрство еще на один многолетний цикл. Мы гордимся тем, что продолжаем работать вместе, чтобы обеспечить команде передовую производительность», — рассказал представитель «Мерседеса» GPFans.



«Мерседес» сотрудничает с «Петронасом» на протяжении 11 лет. До 2010 года малайзийская компания спонсировала команду «Заубер». Ранее в «Петронасе» объявили, что по окончании сезона-2021 перестанут поддерживать команду MotoGP Yamaha SRT.

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