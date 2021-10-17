Лидера чемпионата WRС оштрафовали за нарушение ПДД и отказ подчиниться полиции

Лидер чемпионата WRC сезона-2021, французский гонщик Себастьен Ожье заплатит штраф в размере $ 2 тыс. за нарушение правил дорожного движения по пути от одного спецучастка к другому на Ралли Испании. Как сообщает Dirtfish, других санкций к гонщику не применили.



Инцидент произошёл, когда Ожье двигался к старту спецучастка по дороге общего пользования. Испанская полиция перекрыла левый дорожный ряд, и Ожье объехал находящийся перед ним автомобиль справа по обочине, нарушив правила дорожного движения. Сотрудник полиции попытался остановить гонщика, но тот не позволил этого сделать. Напомним, согласно имеющимся правилам, гонщики должны подчиняться полиции вне спецучастков.



Ранее Ожье заплатил € 200 штрафа за ношение балаклавы без гоночного костюма.

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