Чемпионом RDS GP 2021 стал Джек Шанахан

На трассе «Сочи Автодром» завершился финальный этап Гран-при Российской дрифт серии. Победителем Кубка ВТБ – 7 этапа RDS GP стал ирландский пилот Джеймс Дин, а чемпионом всего сезона 2021 года – его соотечественник Джек Шанахан.

В борьбе за бронзу не обошлось без OMT-заезда. В повторной дуэли Николас Бертанс уступил третье место Джеку Шанахану, но судьба чемпионского титула RDS GP 2021 решалась в противостоянии финалистов седьмого этапа.

Оно оказалось весьма скоротечным — в первом же заезде Георгий Чивчян, будучи преследователем, сразу после постановки допустил контакт с лидером Джеймсом Дином. Машина «Гочи» не пострадала, но судьи сочли его виновником инцидента, а вот Джеймсу пришлось свою машину чинить. Механики Aimol Racing за пять минут успели поменять рулевую тягу и повреждённый колёсный диск, и «Машина» вышел на старт второго заезда, в котором уже не оставил «Гоче» шансов.

Выиграв Кубок ВТБ 7-й этап RDS GP на «Сочи Автодроме», Джеймс Дин не смог победить в личном зачете по итогам сезона 2021 года. Титул чемпиона RDS GP 2021 достался его соотечественнику и ещё одному дебютанту Гран-при Российской дрифт серии Джеку Шанахану. «Бронза» в Сочи позволила пилоту Fresh Auto Drift сохранить лидерство в турнирной таблице и не дать Георгию Чивчяну завоевать четвертый титул RDS GP.