Никита Мазепин побывал на футболе в Мексике и получил клубную майку

Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин побывал на матче мексиканской футбольной команды УНАМ «Пумас». Россиянину вручили клубную майку.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Никиты Мазепина.

Аббревиатура УНАМ происходит от названия владельца клуба — Национального автономного университета Мексики. УНАМ «Пумас» — один из самых известных клубов футбольного чемпионата Мексики. Клуб семь раз становился чемпионом страны и три раза выигрывал Кубок чемпионов стран КОНКАКАФ. В 2005 году «Пумас» играл в финале Южноамериканского кубка, где уступил аргентинской «Боке Хуниорс». Один из сильнейших футбольных клубов в мексиканском чемпионате. Имеет две резервные команды, выступающие во второй и третьей по иерархии лигах Мексики.