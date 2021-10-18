Кими Райкконен: в жизни есть куда более страшные вещи, чем управление болидом Формулы-1

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что после ухода из Формулы-1 не будет заниматься экстремальными занятиями, чтобы компенсировать недостаток адреналина.
«Не думаю, что мне понадобится некая «компенсация» в виде подобных занятий. Я выступаю в Формуле-1 много лет и в плане эмоций управление болидом для меня не сильно отличается от обычной машины. Конечно, когда ты возвращаешься в гонки после значительного перерыва, болид снова кажется очень быстрым, но вскоре ты опять привыкаешь. Полагаю, что в жизни, в том числе моей, есть куда более страшные вещи, чем управление болидом Формулы-1. Например, можно испугаться за детей.
Когда появляется возможность, я стараюсь выступать в мотокроссе, и порой там ты гораздо сильнее чувствуешь опасность, чем в Формуле-1», — цитирует Райкконена GPFans.
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