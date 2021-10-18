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Штайнер: «Хаас» снова чувствует уверенность в своих силах, которую чуть подрастерял ранее

Штайнер: «Хаас» снова чувствует уверенность в своих силах, которую чуть подрастерял ранее
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от Гран-при США. Функционер отметил, что команда почувствовала уверенность в своих силах после Гран-при Турции.

«Как влияют на команду успехи наподобие квалификации Гран-при Турции, где Мик Шумахер сумел пробраться во вторую часть квалификации? Конечно, я был рад за Мика. Если говорить обо всей команде, то подобные результаты говорят о том, что мы способны их добиваться. В нынешнем сезоне у нас мало ярких моментов, и то, что произошло в Турции, повлияет на несколько гонок вперёд. Команда вновь почувствовала уверенность в своих силах, которую несколько подрастеряла по ходу сезона. Надеюсь, в сезоне-2021 у нас ещё будет хотя бы один подобный момент», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».

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