MuZZleToDD во второй раз пробился в гранд-финал Forza Motorsport

Егор Витвицкий из Калуги во второй раз пробился в гранд-финал турнира чемпионата Forza Motorsport. Напоминаем, гранд-финал пройдет в Yota Arena 12 декабря, в котором победители 10 этапов сразятся за призовой фонд в 1 миллион рублей и звание чемпиона Forza Motorsport 2021.

Восьмой этап проходил на BMW M1 PROCAR 1979 года и испанской трассе — Барселона-Каталунья. Призеры этапа:



1-е место: Егор Витвицкий (Калуга) — MuZZleToDD;

2-е место: Николай Некрасов (Магнитогорск) — FailingAcrobat1;

3-е место: Сергей Савенков (Красногорск) – kvartus.

Повтор трансляции восьмого этапа можно посмотреть по ссылке.



Гостями этапа были Влади из Касты и профессиональный скейтер — Егор Кальдиков. Они поучаствовали в fun-заезде Isetta Media Challenge, на данный момент таблица медиа заезда выглядит следующим образом:

Влади об участии в чемпионате Forza Motorsport: «Огненные гонки! Я ехал очень хорошо, последним, никому не мешал, всем дал шанс меня обогнать. Я кайфанул, сегодняшней гонки мне хватит года на четыре точно».