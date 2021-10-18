MuZZleToDD во второй раз пробился в гранд-финал Forza Motorsport

Егор Витвицкий из Калуги во второй раз пробился в гранд-финал турнира чемпионата Forza Motorsport. Напоминаем, гранд-финал пройдет в Yota Arena 12 декабря, в котором победители 10 этапов сразятся за призовой фонд в 1 миллион рублей и звание чемпиона Forza Motorsport 2021.
Восьмой этап проходил на BMW M1 PROCAR 1979 года и испанской трассе — Барселона-Каталунья. Призеры этапа:
1-е место: Егор Витвицкий (Калуга) — MuZZleToDD;
2-е место: Николай Некрасов (Магнитогорск) — FailingAcrobat1;
3-е место: Сергей Савенков (Красногорск) – kvartus.
Повтор трансляции восьмого этапа можно посмотреть по ссылке.
Гостями этапа были Влади из Касты и профессиональный скейтер — Егор Кальдиков. Они поучаствовали в fun-заезде Isetta Media Challenge, на данный момент таблица медиа заезда выглядит следующим образом:
Влади об участии в чемпионате Forza Motorsport: «Огненные гонки! Я ехал очень хорошо, последним, никому не мешал, всем дал шанс меня обогнать. Я кайфанул, сегодняшней гонки мне хватит года на четыре точно».
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