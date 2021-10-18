Организаторы ГП Саудовской Аравии предъявили Ф1 требования к дресс-коду

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт впервые в истории, отправили участникам чемпионатов Формулы-1 и Формулы-2 список требований к внешнему виду и поведению в одной из самых религиозных стран Ближнего Востока, сообщает Marca.

Фото: Marca

В частности, мужчинам не рекомендуется появляться на публике в шортах, майках и узких брюках. В отношении женщин правила более строгие — им запрещено носить мини-юбки, короткие платья и одежду с открытыми плечами и спиной, а также купальники.

Фото: Marca

Подобный дресс-код может привести к неудобствам, поскольку в декабре в Саудовской Аравии температура воздуха обычно составляет 30 °C. Однако данные правила распространяются не только на жителей страны, но и на всех въезжающих туда.