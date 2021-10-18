Штрафные баллы гонщиков Ф-1 перед Гран-при США: Стролл по-прежнему возглавляет таблицу

По итогам Гран-при Турции сразу два пилота получили штрафные баллы — Пьер Гасли заработал два балла за инцидент с Фернандо Алонсо в ходе гонки, а сам Алонсо получил два балла за столкновение с Миком Шумахером в ходе гонки.

Кроме того, на неделе после этапа в Турции два штрафных балла сгорели у Кими Райкконена — теперь на его счету всего два балла.

После тогокак Алонсо получил свой штраф, остались лишь два пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер и Даниэль Риккардо.