Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Новая глава Формулы-1 вот-вот начнётся». Флавио Бриаторе выступил с заявлением

«Новая глава Формулы-1 вот-вот начнётся». Флавио Бриаторе выступил с заявлением
Комментарии

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, являющийся ныне менеджером двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, объявил, что в Формуле-1 скоро начнётся новая глава.

«Абсолютно новая глава Формулы-1 вот-вот начнётся. Мы дадим вам эмоции, развлечение, веселье и энергию, которых заслуживает этот фантастический вид спорта. Будьте на связи», — написал Бриаторе в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Флавио Бриаторе.

Флавио на протяжении 11 лет подозревался в неуплате налогов и находился под следствием. Недавно Верховный суд Италии снял с него все обвинения, но не вернул конфискованную яхту. Плавсредство уже успел купить с аукциона бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун.

Новость по теме
С Флавио Бриаторе сняли обвинения, но пока не вернули конфискованную яхту
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021