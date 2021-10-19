«Новая глава Формулы-1 вот-вот начнётся». Флавио Бриаторе выступил с заявлением
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Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, являющийся ныне менеджером двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, объявил, что в Формуле-1 скоро начнётся новая глава.
«Абсолютно новая глава Формулы-1 вот-вот начнётся. Мы дадим вам эмоции, развлечение, веселье и энергию, которых заслуживает этот фантастический вид спорта. Будьте на связи», — написал Бриаторе в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Флавио Бриаторе.
Флавио на протяжении 11 лет подозревался в неуплате налогов и находился под следствием. Недавно Верховный суд Италии снял с него все обвинения, но не вернул конфискованную яхту. Плавсредство уже успел купить с аукциона бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун.
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