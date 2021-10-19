Хэмилтон — о причинах прогресса «Мерседеса»: не знаю, мы ничего не меняли в болиде

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о причинах резкого прогресса своей команды на двух последних Гран-при.



«Мы ничего не меняли в болиде, поэтому я действительно не знаю, почему мы были так быстры. Может, две последних трассы просто подошли нашей машине лучше, чем «Ред Булл».



Конечно, наши машины были очень хороши. Последний уик-энд прошёл замечательно, Боттас проделал отличную работу. Будет здорово, если болиды будут так же конкурентоспособны и в следующих гонках», — приводит слова Хэмилтона GPFans.



Ранее руководители «Ред Булл» обратили внимание на резко выросшее преимущество «Мерседеса» на прямых участках. Кристиан Хорнер назвал ситуацию «странной», но рассказал, что команда не будет подавать протест.