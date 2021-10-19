Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин рассказал, как относится к своей репутации «плохого парня» в Формуле-1. Пилот отметил, что его не слишком волнует мнение окружающих.



«Сложный вопрос. У каждого человека своё мнение. 99% людей делают выводы про меня на основе того, что они видели по телевизору или в социальных сетях. Они никогда не общались со мной, поэтому их мнение меня совершенно не волнует. Мне посчастливилось вырасти в отличной семье, где я был близок с отцом и другими родными людьми. Мнение близких — единственное, которое меня интересует. Я делал ошибки и продолжаю делать их, как и все остальные. Но учусь, продолжаю совершенствоваться. Всегда могу сказать, что сейчас я лучше, чем вчера», — цитирует Мазепина Gazzetta.