В «Ред Булл» рассказали, как вернувшийся Эдриан Ньюи сразу нашёл проблемы с настройками

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, какое значение имело возвращение в команду технического директора Эдриана Ньюи, который пропустил несколько этапов Формулы-1. Ньюи отсутствовал из-за операций, которые потребовались ему после попадания в аварию на велосипеде.



«Ньюи сумел мгновенно определить проблемы с настройками, которые угрожали успешной гонке в Турции. Конечно, его отсутствие влияло на команду, ведь Эдриан наш руководитель», — цитирует Марко Crash.



За шесть этапов до окончания сезона «Ред Булл», на счету которого 397,5 очка, занимает второе место в Кубке конструкторов. У «Мерседеса» на 36 очков больше. В личном зачёте ситуация обратная: Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на шесть очков.

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