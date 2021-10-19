Мазепин: может, через 20 лет я расспрошу Мика Шумахера о секретах его отца. Но не сейчас
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Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин рассказал, что не пытался выведать у своего товарища по команде Мика Шумахера гоночные секреты его отца Михаэля.
«Говорил ли я с Миком о гоночных секретах его отца? Нет, хотя Мик точно знает много деталей, которые я хотел бы узнать. Как Михаэль тренировался, концентрировался, что ел перед гонками, как тормозил или проходил повороты. Я хотел бы знать всё. Но уверен, что Мик не захочет делиться секретами. Может быть, лет через 20 я расспрошу его обо всём за бокалом красного вина. Но не сейчас.
Когда мне было ещё пять-шесть лет, я мечтал стать таким, как Михаэль Шумахер. Потом уже стал следить за Хэмилтоном», — цитирует Мазепина La Gazzetta dello Sport.
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