Хорнер: остальные компоненты мотора Хэмилтона подпадут под большую нагрузку к концу года

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о недавней замене двигателя внутреннего сгорания на авто пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.



«Можно выполнять любые симуляции и моделирование, но потом случится что-то непредвиденное. Нет такой вещи, как абсолютная стабильность. Нельзя всё просчитать до конца года, как в симуляторе. В этом вопросе могут быть различные неожиданности, давайте просто подождём и посмотрим, как всё сложится.

Льюис только что заменил двигатель внутреннего сгорания, за что получил меньший штраф. Но остальные компоненты подпадут под большую нагрузку к концу года», — приводит слова Хорнера GPFans.



Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).