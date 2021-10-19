Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: остальные компоненты мотора Хэмилтона подпадут под большую нагрузку к концу года

Хорнер: остальные компоненты мотора Хэмилтона подпадут под большую нагрузку к концу года
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о недавней замене двигателя внутреннего сгорания на авто пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.

«Можно выполнять любые симуляции и моделирование, но потом случится что-то непредвиденное. Нет такой вещи, как абсолютная стабильность. Нельзя всё просчитать до конца года, как в симуляторе. В этом вопросе могут быть различные неожиданности, давайте просто подождём и посмотрим, как всё сложится.

Льюис только что заменил двигатель внутреннего сгорания, за что получил меньший штраф. Но остальные компоненты подпадут под большую нагрузку к концу года», — приводит слова Хорнера GPFans.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).

Новость по теме
Хэмилтон — о причинах прогресса «Мерседеса»: не знаю, мы ничего не меняли в болиде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021