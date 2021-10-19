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Р. Шумахер: вряд ли мы будем видеть Феттеля в первой десятке. Даже «Альфа Таури» впереди

Р. Шумахер: вряд ли мы будем видеть Феттеля в первой десятке. Даже «Альфа Таури» впереди
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении «Астон Мартин» в оставшихся гонках нынешнего сезона.

«Конфузиться будет, скорее, команда, нежели Себастьян. Техника просто не развивается в нужном направлении, и команда, похоже, не может её улучшить. Даже несмотря на очень тесное сотрудничество с «Мерседесом». Возможно, виной тому новые сотрудники, которых они наняли.

Не думаю, что мы будем часто видеть Себастьяна в первой десятке, если только не произойдут какие-либо непредвиденные случаи, как в Будапеште.

Они определённо отстают от «Макларена» и «Феррари». Даже «Альфа Таури» впереди, так что для Феттеля концовка сезона будет непростой», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

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