Р. Шумахер: вряд ли мы будем видеть Феттеля в первой десятке. Даже «Альфа Таури» впереди
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении «Астон Мартин» в оставшихся гонках нынешнего сезона.
«Конфузиться будет, скорее, команда, нежели Себастьян. Техника просто не развивается в нужном направлении, и команда, похоже, не может её улучшить. Даже несмотря на очень тесное сотрудничество с «Мерседесом». Возможно, виной тому новые сотрудники, которых они наняли.
Не думаю, что мы будем часто видеть Себастьяна в первой десятке, если только не произойдут какие-либо непредвиденные случаи, как в Будапеште.
Они определённо отстают от «Макларена» и «Феррари». Даже «Альфа Таури» впереди, так что для Феттеля концовка сезона будет непростой», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.
Комментарии
- 19 октября 2021
-
18:20
-
17:36
-
15:25
-
14:24
-
13:10
-
12:08
-
11:07
-
10:15
-
09:29
-
00:35
-
00:00
- 18 октября 2021
-
22:50
-
21:59
-
21:07
-
19:45
-
19:03
-
17:21
-
16:29
-
16:10
-
15:31
-
14:34
-
13:38
-
12:05
-
10:45
-
09:16
-
00:41
- 17 октября 2021
-
23:30
-
22:19
-
21:02
-
19:56
-
19:01
-
17:57
-
16:47
-
15:21
-
14:32
Партнерский контент