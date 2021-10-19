Глок: похоже, ценности Феттеля и Ф-1 расходятся. А что делать — сказать ему заткнуться?

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мыслями об активной гражданской позиции пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.



«К счастью, мы живём в обществе, где каждый может высказать своё мнение. Каждый может говорить то, что для него важно. Так что не стоит критиковать Себастьяна, если он выражает свою позицию как публичный человек. Но и он не должен критиковать тех, с кем не согласен. Кто-то может сказать, что нелогично призывать к заботе об окружающей среде, и одновременно с этим наматывать круги по трассе за рулём болида. Но, в конце концов, каждый должен решить сам. Возможно, я поступил бы иначе и не бросался бы вперёд. Но я понимаю их подход, особенно Льюиса, поскольку он через многое прошёл.

Похоже, что ценности Феттеля и Формулы-1 теперь расходятся. Я могу только представить, что организаторам и некоторым фанатам это не нравится. С другой стороны, а что им остаётся делать? Сказать ему заткнуться? Конечно, нет. Феттель слишком многого добился», — приводит слова Глока GrandPX.news.