«Ред Булл» сможет пользоваться помощью «Хонды» только до 2026 года
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«Ред Булл» не сможет использовать интеллектуальную собственность двигателя «Хонды» для разработки нового силового агрегата. Это станет невозможным в 2026 году, когда в силу вступят новые правила «Королевских гонок».
Ранее стало известно, что, несмотря на официальный уход «Хонды» из Формулы-1 в конце этого сезона, японский производитель и австрийская команда продолжат сотрудничество в рамках нового проекта. Однако с наступлением 2026 года и вступлением в силу новых правил Формулы-1 кооперацию в этом вопросе придётся остановить. Подтвердил эту информацию исполнительный директор «Хонды» Масаси Ямамото.
«Всё верно, они не смогут использовать наши наработки после 2026 года», — приводит слова Ямамото GrandPX.news.
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