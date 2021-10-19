«Ред Булл» сможет пользоваться помощью «Хонды» только до 2026 года

«Ред Булл» не сможет использовать интеллектуальную собственность двигателя «Хонды» для разработки нового силового агрегата. Это станет невозможным в 2026 году, когда в силу вступят новые правила «Королевских гонок».



Ранее стало известно, что, несмотря на официальный уход «Хонды» из Формулы-1 в конце этого сезона, японский производитель и австрийская команда продолжат сотрудничество в рамках нового проекта. Однако с наступлением 2026 года и вступлением в силу новых правил Формулы-1 кооперацию в этом вопросе придётся остановить. Подтвердил эту информацию исполнительный директор «Хонды» Масаси Ямамото.



«Всё верно, они не смогут использовать наши наработки после 2026 года», — приводит слова Ямамото GrandPX.news.

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