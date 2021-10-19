Росберг: Хэмилтон почему-то никогда не виноват. Вина всегда на соперниках

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о британском пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне. По мнению Росберга, Хэмилтон, возможно, самый талантливый гонщик, которого «Королевские гонки» когда-либо видели с точки зрения таланта.



«Льюис — просто чрезвычайно талантливый от природы парень. Если взять чистый талант, то он, вероятно, лучший из когда-либо существовавших. И он этим умело пользуется.



Хотя Льюис ненавидит тесты. А Михаэль проводил бы их хоть каждый день, даже несмотря на то, что он семикратный чемпион мира.

Отметил бы, что Хэмилтон очень грамотно ведёт себя со СМИ — это целая политика. Он действует очень, очень умно. И даже на трассе, когда что-то случается, он почему-то никогда не виноват. Вина всегда на соперниках», — приводит слова Росберга F1i со ссылкой на Sky.