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Росберг: Хэмилтон почему-то никогда не виноват. Вина всегда на соперниках

Росберг: Хэмилтон почему-то никогда не виноват. Вина всегда на соперниках
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о британском пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне. По мнению Росберга, Хэмилтон, возможно, самый талантливый гонщик, которого «Королевские гонки» когда-либо видели с точки зрения таланта.

«Льюис — просто чрезвычайно талантливый от природы парень. Если взять чистый талант, то он, вероятно, лучший из когда-либо существовавших. И он этим умело пользуется.

Хотя Льюис ненавидит тесты. А Михаэль проводил бы их хоть каждый день, даже несмотря на то, что он семикратный чемпион мира.

Отметил бы, что Хэмилтон очень грамотно ведёт себя со СМИ — это целая политика. Он действует очень, очень умно. И даже на трассе, когда что-то случается, он почему-то никогда не виноват. Вина всегда на соперниках», — приводит слова Росберга F1i со ссылкой на Sky.

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