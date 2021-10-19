Механик команды MotoGP отстранён до конца сезона за подделку ПЦР-теста
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Механик команды Avintia Racing был отстранён до конца сезона после подделки ПЦР-теста, сообщает Motorsport. Сотрудник пошёл на фальсификацию для того, чтобы получить доступ к паддоку.
Известно, что вместо того, чтобы сдавать новый тест, он взял один из старых и просто подправил его дату, однако организаторы чемпионата определили подлог. Сообщается, что решение о наказании может быть пересмотрено в сторону ужесточения.
«Такое поведение наносит ущерб не только имиджу команды, но и всей остальной части паддока и чемпионату в целом. Avintia Racing хотела бы извиниться за случившееся», — отреагировали на инцидент в команде.
Напомним, в начале октября победителем гонки Гран-при США MotoGP стал испанский гонщик Марк Маркес («Хонда»).
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