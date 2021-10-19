Пьер Гасли забил гол в благотворительном футбольном матче на стадионе «Марселя». Видео

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился эмоциями от участия в благотворительным матче, организованном при поддержке Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) и бывшего нападающего лондонского «Челси» Дидье Дрогба.



«В среду после Стамбула у меня случился приятный перерыв в работе и тренировках: я принял участие в благотворительном футбольном матче, состоявшемся на знаменитом стадионе клуба «Марсель» — «Велодроме». Матч проводился с целью сбора финансовых средств для благотворительной организации Дидье Дрогба и ЮНИСЕФ. Это был невероятный опыт. Было здорово оказаться на таком знаменитом поле и сыграть с настоящими легендами футбола. Рад добавить, что забил гол!» — приводит слова Гасле пресс-служба «Альфа Таури».

Видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».