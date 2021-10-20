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Нико Хюлькенберг проведёт тесты с командой IndyCar

Нико Хюлькенберг проведёт тесты с командой IndyCar
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Известный немецкий гонщик Нико Хюлькенберг проведёт тесты с командой Arrow McLaren SP в IndyCar. Об этом сообщает The Race со ссылкой на пресс-службу гоночного коллектива.

Тесты должны пройти на трассе в Алабаме (США). Именно здесь бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан впервые сел за руль автомобиля IndyCar.

Ранее сообщалось, что Хюлькенберг может перейти в IndyCar, если в 2022 году не получит место в Формуле-1: его приглашали в Ed Carpenter Racing, и Нико уже провёл переговоры с владельцем команды.

Не так давно Хюлькенберг подтвердил, что не вернётся в «Королевские гонки» в сезоне-2022. 34-летний немецкий пилот рассказал, что у него есть предложения из других гоночных серий, и он пока не спешит принимать окончательное решение.

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