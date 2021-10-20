Названы новые детали по возможному приобретению Андретти контрольного пакета «Заубера»

Новость о приобретении компанией, возглавляемой чемпионом IndyCar и экс-пилотом Формулы-1 Майклом Андретти, команды Ф-1 «Заубер», выступающей сейчас под брендом «Альфа Ромео», не будет объявлена во время Гран-при США, как предполагалось ранее. Переговоры о приобретении команды состоятся несколько позже. Об этом сообщает Racer.
Ранее сообщалось, что представители Андретти близки к тому, чтобы заполучить контрольный пакет акций «Заубера» в размере 80%. Сумма сделки может составить € 350 млн. В настоящий момент «Заубером» владеет фирма Longbow Finance.
По сведениям источника, Колтон Херта, выступающий за команду Andretti Autosport, не примет участия в пятничной свободной практике за рулём болида «Альфа Ромео» на этапе в США, о чём ранее сообщалось в СМИ.
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