Формула-1 обсудит с представителями Лас-Вегаса возможность проведения в городе Гран-при

Уполномоченная делегация от Лас-Вегаса обсудит с руководством Формулы-1 возможность проведения гонки в знаменитом городе штата Невада в 2023 году. Переговоры состоятся в эти выходные во время Гран-при США. Об этом сообщает издание Autosprint.



Гран-при США пройдёт с 22 по 24 октября.



В Кубке конструкторов «Королевских гонок» лидером в настоящее время, напомним, является «Мерседес» – 433,5 очка. «Ред Булл» занимает второе место, имея в активе 397,5 очка. Замыкает тройку лучших «Макларен» (240).



Общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). На третьем месте ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).

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