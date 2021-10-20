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Реформа спортивного регламента Формулы-1 отложена до 2023 года

Реформа спортивного регламента Формулы-1 отложена до 2023 года
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Международная автомобильная федерация, владельцы коммерческих прав на Формулу-1 и команды чемпионата мира согласовали решение отложить ряд изменений в спортивном регламенте до 2023 года. Об этом заявил гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси.

«Некоторые команды сразу сказали мне, что с учётом всего остального — новых машин и так далее — хочется, чтобы им сделали одолжение и всё доработали. То есть все ранее одобренные изменения на 2022 год будут внедрены при знакомом формате гоночного уик-энда. Сделаем так. Отложим [изменения формата] до 2023 года. И все изменения в технический регламент будут внедрены при нынешнем формате», — приводит слова Маси GPFans.

Ранее планировалось, что помимо кардинальных изменений в техническом регламенте Ф-1 одновременно модернизирует и спортивный — в частности, сократит гоночный уик-энд Гран-при с четырёх дней до трёх, перенеся медиадень на утро пятницы и уплотнив расписание заездов.

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