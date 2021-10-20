Хаккинен впервые с 2019 года вернётся в гонки и станет напарником Боттаса

Двукратный чемпион Формулы-1, финн Мика Хаккинен примет участие в Гонке чемпионов, которая состоится 5-6 февраля 2022 года в Швеции. Заезд пройдёт на ледовой трассе на территории комплекса Pite Havsbad. Хаккинен вместе с соотечественником, гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом представит сборную Финляндии в Кубке наций.



«Признаюсь, я очень рад предстоящему возвращению на трассу. Счастлив, что приму участие в Гонке чемпионов. Эти соревнования сильно отличаются от тех, что проводятся в Формуле-1, но я люблю любые вызовы. Это гонка по снегу и льду точно будет захватывающей. Чтобы лучше подготовиться, я планирую потренироваться у себя дома на севере Финляндии», — приводит слова Хаккинена Racingnews365.



Для Хаккинена это будут первые соревнования с 2019 года, когда он принял участие в гонке «10 часов Сузуки».