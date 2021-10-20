Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Рейтинг Мазепина в игре F1 2021 вновь снизился. Ухудшились и показатели Ферстаппена

Рейтинг Мазепина в игре F1 2021 вновь снизился. Ухудшились и показатели Ферстаппена
Комментарии

Разработчики игры F1 2021 обновили рейтинг пилотов. Гонщики оцениваются по таким критериям, как опыт, гоночное мастерство, устойчивость и темп.

На один балл увеличился рейтинг Кими Райкконена из «Альфа Ромео», у пилота «Мерседеса Льюиса Хэмилтона он остался без изменений. А вот игровые показатели пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина, Пьера Гасли из «Альфа Таури», Фернандо Алонсо из «Альпин» снизились.


Обновлённый рейтинг всех пилотов в F1 2021 на 20 октября:

«Мерседес»:
Льюис Хэмилтон: 94 (опыт – 93, гоночное мастерство – 94, устойчивость – 85, темп – 98)
Валттери Боттас: 91 (76, 91, 92, 92);

«Ред Булл»:
Макс Ферстаппен – 92 (-1) (70, 94, 87, 98)
Серхио Перес – 86 (82, 89, 81, 87);

«Макларен»:
Ландо Норрис – 89 (62, 93, 85, 92)
Даниэль Риккардо – 89 (82, 95, 92, 86);

«Астон Мартин»:
Себастьян Феттель – 89 (92, 94, 87, 88)
Лэнс Стролл – 83 (64, 91, 79, 83);

«Альпин»:
Фернандо Алонсо – 89 (-2) (99, 90, 86, 89)
Эстебан Окон – 83 (-1) (62, 94, 85, 79);

«Феррари»:
Шарль Леклер – 88 (-1) (64, 91, 88, 90)
Карлос Сайнс – 88 (71, 91, 95, 86);

«Альфа Таури»:
Пьер Гасли – 89 (-3) (61, 93, 87, 91)
Юки Цунода – 77 (-1) (51, 81, 78, 77);

«Альфа Ромео»:
Кими Райкконен – 87 (+1) (99, 90, 81, 86)
Антонио Джовинацци – 80 (56, 82, 79, 83);

«Хаас»:
Мик Шумахер – 79 (-1) (52, 65, 86, 85)
Никита Мазепин – 67 (52, 65, 78, 65);

«Уильямс»:
Джордж Расселл – 82 (62, 76, 85, 85)
Николас Латифи – 73 (-1) (58, 73, 79. 71).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021