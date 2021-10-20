Серхио Перес высказался о шансах побороться с «Мерседесом» на Гран-при США
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями о возможности навязать борьбу «Мерседесу» на Гран-при США, который пройдёт в ближайший уик-энд (с 22 по 24 октября).
«Сейчас я чувствую себя прекрасно, и мне не терпится снова сесть в авто. «Мерседес» был очень силён в последних гонках, и мы не могли конкурировать с ним по скорости. Однако я верю, что на трассах в Остине, а также в Мексике мы покажем хороший результат.
Мы здорово работаем всё это время. С нетерпением жду оставшейся части сезона. Надеюсь, снова смогу подняться на подиум в Остине, где меня постоянно очень тепло принимают. Это как моя вторая домашняя гонка, всегда любил приезжать в США», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
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