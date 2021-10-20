В «Ред Булл» и «Альфа Таури» показали болиды на Гран-при США с брендингом Acura

Команды Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Таури» используют брендинг компании Acura на Гран-при США. Обе команды уже показали, как будет выглядеть обновлённая раскраска болидов.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» соответственно.

«Мы рады представлять столь культовый бренд на наших машинах в Остине. Ведь прошло много лет с тех пор, как Acura в прошлый раз появлялась в Формуле-1. Этот сезон – один из лучших в истории «Альфа Таури». Надеюсь, в Остине Гасли и Цунода добьются максимально возможных результатов и мы сможем отпраздновать этот успех вместе с Acura, как раньше это делали другие легенды Формулы-1», — прокомментировал новую раскраску болидов руководитель «Альфа Таури» Франц Тост.